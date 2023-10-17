Пьяная невестка Орбакайте станцевала на столе под одобрение мужа: вот как Никита Пресняков с женой прожигают жизнь в США

Сбежавший в США внук Пугачевой — Никита Пресняков — прожигает жизнь за океаном, регулярно тусуясь по ночным клубам, а также пристрастился к выпивке, как и его молодая жена. Парочка накануне побывала на одной из вечеринок, где невестка Орбакайте перебрала с выпивкой и показала себя настоящую — оказалась сначала на столе, а потом под столом.

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Кадры жена Никиты опубликовала в своем микроблоге без капли сомнения. Оказалось, что это она сделала по просьбе мужа.

«Никита настаивает на том, чтобы я выставляла иногда себя настоящую. Ну вот, ловите», — объявила Алена Краснова.

Сначала Алена была зрителем танцев на столе, а затем и присоединилась, спустя несколько шотов, как выразилась она. И прямо в обуви взгромоздилась на стол. А потом подвыпившая Краснова расположилась на диване и задрала ноги, засветив трусы. Все эти кадры теперь гуляют по Сети.