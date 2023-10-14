Исполнилось бы 60: вдова Юдашкина в юбилей обратилась к мужу со словами любви

Вдова Валентина Юдашкина Марина с утра 14 октября поспешила первой «поздравить» мужа с днем рождения. Великому кутюрье исполнилось бы в этот день 60 лет. Он не дожил до своего юбилея 5 месяцев – модельера не стало в мае 2023 года.
Валентин и Марина Юдашкины. Фото: соцсети
Юдашкина опубликовала в соцсетях снимок, один из последних перед смертью мужа, на котором они вдвоем, счастливые и улыбающиеся, сидят в ресторане.
«Люблю тебя! С Юбилеем дорогой!» - написала вдова и добавила соответствующие смайлики.
Долгие годы кутюрье боролся с раком, переживая периоды ремиссии и обострений. В мае ему резко стало хуже, пациента поместили в онкоцентр. Медики сделали все от них зависящее, но чуда не произошло.
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