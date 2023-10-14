Исполнилось бы 60: вдова Юдашкина в юбилей обратилась к мужу со словами любви

Юдашкина опубликовала в соцсетях снимок, один из последних перед смертью мужа, на котором они вдвоем, счастливые и улыбающиеся, сидят в ресторане.

«Люблю тебя! С Юбилеем дорогой!» - написала вдова и добавила соответствующие смайлики.

Долгие годы кутюрье боролся с раком, переживая периоды ремиссии и обострений. В мае ему резко стало хуже, пациента поместили в онкоцентр. Медики сделали все от них зависящее, но чуда не произошло.

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