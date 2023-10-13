«Ты бы смогла его поцеловать?»: Боня и Водонаева разошлись во мнениях о привлекательности Запашного

Виктория Боня встретилась со своей давней знакомой Аленой Водонаевой, и две модели игриво обсудили мужчин.
Оказалось, что Алене очень нравится знаменитый дрессировщик Запашный, но Вика не разделяет ее вкусов.
– Я считаю, что Запашный очень сексуален, — заявила Водонаева на видео в Telegram. – Когда он выходит на арену и говорит: «Сидеть!» — можно сесть.
– Мне Алена с утра показывает Запашного и спрашивает: «Как он тебе? Ты бы смогла его поцеловать?» Я говорю: «Нет», — поделилась предысторией спора Боня.
– Я сказала не «поцеловать»…
– Ну ладно, я просто смягчила (смеется). Она говорит: «Слушай, а представляешь, когда он в клетку заходит с тиграми…»
– Я считаю, что это великий, смелый мужчина.
– Да… Я просто сама могу в клетку с тиграми зайти, поэтому для меня Запашный – не показатель смелости. Потому что он же с плеткой заходит. А без?
– Я только за плетку.
– Вот именно.
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Итак, светские львицы выразили свое отношение к дрессировку. Осталось понять, кого из двоих братьев Запашных они имели в виду.