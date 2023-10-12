Как новые израильтяне: дети Галкина* и Пугачевой учатся без русского языка

Шоумен Максим Галкин* рассказал, что его дети в школе отказались от русского языка – в заведении говорят и преподают только на иврите. После эмиграции в Израиль шоумен и его жена Алла Пугачева специально искали такую школу. Хотя могли отдать двойняшек как в учреждение при русском посольстве, так и в американское учебное заведение.

«Я сразу позаботился о том, чтобы дети пошли в школу, где обучение проходит на иврите. Мне очень хотелось, чтобы дети говорили на иврите, как новоиспеченные израильтяне. Разумеется, для этого требовалась серьезная подготовка. Я тоже учу иврит», - сообщил шоумен в соцсетях.

Оказалось, предпочтение отдано одной из самых дорогих школ Израиля. Она расположена к северу от Тель-Авива. Учеба в ней стоит чуть более 3,2 миллиона рублей в год за двоих детей.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.