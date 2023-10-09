Давно не выглядела такой счастливой: Юдашкина появилась на прогулке с подросшей внучкой

Марина Юдашкина после смерти мужа, знаменитого модельера Валентина Юдашкина, нашла себе утешение во внуках.

Их, стоить отметить, у блондинки немало – дочь Галина подарила ей двух внуков-мальчиков, Аркадия и Анатолия, а также малышку Агату Ариеллу.

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Аркаша и Агата растут точными копиями своего знаменитого дедушки, это замечают многие поклонники.

Сейчас Марина Юдашкина пребывает вместе с дочерью Галиной, а также внуками в Дубае, где активно ухаживает за своими маленькими наследниками. Видно, что это для нее – великое счастье.

«Внуки – это будто жизнь пошла сначала. Первые улыбки, первые шаги, первые успехи! Я очень скучала по ним!» – написала Марина Юдашкина в соцсетях.

Она поделилась милым кадром с внучкой, на котором прогуливается по тихим улочкам в белом костюме.