Пугачева ответила критику Соседову на его выпады: такого поворота не ожидал даже он

Музыкальный критик Сергей Соседов давно славится своим острым языком, и за словом в карман не лезет. Его наметанный профессиональный взгляд сразу отличает подделку от оригинала, да и маститым артистам нередко от него доставалось.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Эксперт не щадил даже Аллу Пугачеву, в период, когда она считалась неприкосновенной, и имел все шансы попасть в немилость Примадонны.

Однако, каким же было его удивление, когда женщина, которая поет, отреагировала на критику Соседова в свой адрес. На вопрос журналистов о том, что она думает о наговорившем о ней эксперте, звезда ответила:

«Пусть зарабатывает. Это его хлеб, не трогайте Сережу».

Такой расклад мог бы развязать язык Соседову еще сильнее, однако музыкальный критик редко позволяет себе и по сей день переходить на личности, хоть и бывает резок до унизительного.

По материалам сайта "Вечерний курьер"