«Обострившееся эго»: названа истинная причина развода Брежневой и Меладзе

Певица Вера Брежнева накануне официально подтвердила, что она и ее муж, музыкант и продюсер Константин Меладзе развелись. Таким образом, слухи о разрыве пары, ходившие на протяжении последнего года, оказались правдой.

Причины развода Брежнева и Меладзе озвучивать не стали. Это за них сделал цифровой психолог (нумеролог) Артем Фролов. Проанализировав поведение обоих супругов, он заявил, что Вере Брежневой муж был нужен только для статуса.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».