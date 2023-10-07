«Обострившееся эго»: названа истинная причина развода Брежневой и Меладзе

Певица Вера Брежнева накануне официально подтвердила, что она и ее муж, музыкант и продюсер Константин Меладзе развелись. Таким образом, слухи о разрыве пары, ходившие на протяжении последнего года, оказались правдой.
Причины развода Брежнева и Меладзе озвучивать не стали. Это за них сделал цифровой психолог (нумеролог) Артем Фролов. Проанализировав поведение обоих супругов, он заявил, что Вере Брежневой муж был нужен только для статуса.
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«Вера Брежнева изначально самодостаточный человек и отношения ей нужны только для статуса. К тому же, у Брежневой после 36 лет включилась энергия, которая усиливает ее эгоизм, что вселяет в нее еще больше желания блистать. Это стало создавать некомфортные и кризисные ситуации для союза. Обострившееся эго у Веры причиняло дискомфорт Константину. Вообще после 36 лет Вера неосознанно создает кризис всем окружающим, не только экс-супругу», - отметил Артем Фролов.
Напомним, Вера Брежнева и Константин Меладзе тайно поженились восемь лет назад в Италии. Ради певицы продюсер оставил жену и троих детей.
По материалам woman.ru