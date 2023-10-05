Гарик Харламов ведет «ОХ шоу» один: вскрылось, куда пропал Тимур Батрутдинов

После своего участия в шоу «Выжить в Дубае» Тимур Батрутдинов исчез из публичного пространства. Шоумен даже не появляется в интернет-шоу «ОХ шоу» с Гариком Харламовым, хотя долгие годы они вели его вместе. Куда пропал комик, задаются вопросом миллионы его поклонников. Артиста и след простыл, многие подозревали, что он вовсе эмигрировал.

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Однако, на днях стало известно, где сейчас Тимур Батрутдинов. Оказалось, он с головой погрузился в съемочный процесс и снимается во втором сезоне сериала «Бедный олигарх». В нем он играет надзирателя тюрьмы, сообщает сайт «Газета.ру».

Премьера второго сезона состоится на ТНТ уже 16 октября. А поклонники надеются, что Батрутдинов вернется к прежним проектам и составит новый старый дуэт с Гариком Харламовым.