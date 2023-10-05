Вот почему Татьяна Арнтгольц покинула «Жди меня»: соведущий актрисы раскрыл правду

Актриса и телеведущая Татьяна Арнтгольц внезапно покинула программу «Жди меня» на НТВ. Новый выпуски уже начали снимать, и в кадре вместо нее – новая соведущая Александра Лазарева-младшего, актриса Алена Бабенко.

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Сама Арнтгольц не стала заранее предупреждать телезрителей о своем решении. Они узнали это уже по факту. Но Татьяне все равно пришлось объясниться. Мол, устала, поэтому ушла.

Экс-соведущий Арнтгольц по «Жди меня» Лазарев высказался об уходе своей напарницы. Они вместе вели программу на протяжении пяти лет, и он знает причину ухода Татьяны.