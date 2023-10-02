«Слабые официанты, слабые повара, кухня никакая»: блогер Степанова жестко разнесла ресторан Собчак в Петербурге

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Однако не всем поход в ресторан Собчак пришелся по душе, в частности, кухня. Блогер, психолог Вероника Степанова посетила заведение и осталась не в восторге от него. Она в пух и прах разнесла кухню.

«Ресторан «Ветер» — это г… на палке. Кроме того, что она заняла козырное место в центре Санкт-Петербурга с видом на миллиарды долларов, больше там делать нечего. Просто сам факт, что это такая центральная точка, супервью.

Очень слабые официанты, очень слабые повара, и кухня никакая, невкусно. Но были неплохие десерты», — пожаловалась психолог.

Степанова подчеркнула, что была много в каких ресторанах, и ей есть с чем сравнить.