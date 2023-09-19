«У вас вообще совесть есть?»: во время церемонии прощания с Вячеславом Гришечкиным разразился скандал

Вячеслав Гришечкин. Фото: Global Look Press

Во время гражданской панихиды «приемный сын» покойного актера Вячеслава Гришечкина высказал претензии представителям СМИ.

В Театре на Юго-Западе в этот вторник, 19 сентября, состоялась церемония прощания с покойным актером Вячеславом Гришечкиным. Дань памяти известному артисту отдали Сергей Глушко, Игорь Угольников, Александр Песков и другие звезды.

Правда, на скорбном мероприятии не обошлось без скандала. Свои претензии представителям СМИ высказал директор Вячеслава Гришечкина, которого покойный артист при жизни называл своим сыном, Максим Миллер.

Молодому человеку не понравилось, что журналисты просили знаменитостей поделиться воспоминаниями о покойном Вячеславе Гришечкине.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Ребята, у вас вообще совесть есть? Все, что вы творите сегодня, - это полный беспредел. Слава бы этого точно не оценил», - высказал недовольство Максим Миллер.

Напомним, ранее Максим Миллер заявлял, что в смерти Вячеслава Гришечкина могут быть виновны врачи. Директор ныне покойного артиста намерен после похорон обратиться с заявлением в полицию с просьбой проверить действия медиков.

По материалам MK.RU

Читайте также