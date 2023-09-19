«У вас вообще совесть есть?»: во время церемонии прощания с Вячеславом Гришечкиным разразился скандал

В Театре на Юго-Западе в этот вторник, 19 сентября, состоялась церемония прощания с покойным актером Вячеславом Гришечкиным. Дань памяти известному артисту отдали Сергей Глушко, Игорь Угольников, Александр Песков и другие звезды.

Правда, на скорбном мероприятии не обошлось без скандала. Свои претензии представителям СМИ высказал директор Вячеслава Гришечкина, которого покойный артист при жизни называл своим сыном, Максим Миллер.

Молодому человеку не понравилось, что журналисты просили знаменитостей поделиться воспоминаниями о покойном Вячеславе Гришечкине.

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