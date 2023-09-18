«Папа ушел, потому что я не вижу»: Гурцкая не сдержала слез от заявлений девочки на НТВ

Диана Гурцкая впервые появилась на ТВ после трагической смерти мужа Петра Кучеренко. Политик безвременно покинул этот мир в 46 лет, это сильно подкосило певицу.

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Однако артистка не смогла игнорировать выступление своей 13-летней знакомой Мирославы Поповой на шоу НТВ «Ты супер!» Слепая девочка является выпускницей фестиваля «Белая трость», который курирует Диана Гурцкая.

На момент участия в нем Мирослава была совсем крохой и свою мечту стать певицей по-прежнему несет в своем сердце со всей детской страстью.

Мирослава растрогала публику и жюри своим откровенным признанием на сцене. Оказалось, что она совсем недавно узнала, почему из ее семьи ушел отец.

Мужчина не вынес того, что дочь родилась слепая и предпочел сбежать от жены и дочки, чем бороться с трудностями.

«Мама воспитывает меня одна. Не знала, из-за чего он ушел, всегда думала об этом, гадала. Перед проектом узнала, что он ушел из-за того, что я не вижу. Это ужасно! Но я могу видеть силуэты, цвета. Может, если он узнает об этом, то изменит свое мнение… Конечно, приятнее жить в полной семье», — сказала девочка.

Диана Гурцкая была потрясена и расплакалась, впрочем, как и другие звезды, которые были в жюри проекта.