Какое наследство оставил звезда «Солдатов» Вячеслав Гришечкин

Актер Вячеслав Гришечкин стал популярным на всю страну после того, как сыграл в сериале «Солдаты». Тогда ему было уже 40 лет. А до этого артисту доставались лишь второстепенные роли, которые не запоминались зрителю.

Гришечкин страдал от алкогольной зависимости. Сначала его спасала жена и дочь, а пять лет супруги не стало. Актер жил один.

У Вячеслава была квартира в Москве, в одном из спальных районов, скромная машина и дача в Подмосковье. Все это имущество достанется единственной дочери артиста Ольге.

Ольге сейчас более 30 лет, она получила высшее педагогическое образование и на данный момент возглавляет международную компанию в Москве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».