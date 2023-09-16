«Не могу даже выползти на сцену»: Екатерина Волкова пропустила спектакль, отравившись арбузом

15 сентября звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова купила домой арбуз и, наевшись вдоволь, отравилась им, о чем сама на следующий день рассказала поклонникам.

Дело в том, что днем, 16-го числа, она должна была сыграть в спектакле Театра комедии «Два мужа по цене одного», но по состоянию здоровья не смогла выйти на сцену. Звезду заменила другая актриса, и постановку не отменили, но Волкова все равно извинилась перед зрителями.

«Знаю, что, покупая билеты, вам важно, чтобы я была в составе. Но увы. Я не то, что выйти, я не могу сейчас даже выползти на сцену. Слава богу, меня может заменить другая актриса», - написала Екатерина в Telegram. «Ну, а вечером я еще играю в «Пигмалионе». И замены ну совсем не найти. Как я осилю, не представляю. Безвыходная ситуация. Придется как-то выцарапывать себя из постели. Пожелайте мне скорейшего выздоровления. В 20:00 я должна быть абсолютно здорова».

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В конце сообщения актриса посоветовала поклонникам быть аккуратнее с арбузами. Редакция сайта Teleprogramma.pro желает ей скорейшего выздоровления.