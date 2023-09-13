Гузеева впервые рассказала, как Гурченко портила ее внешность в кино: «Я ее боялась очень»

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Лариса Гузеева стала знаменитой благодаря роли в картине Эльдара Рязанова «Жестокий романс». Людмила Гурченко тоже снималась в этой ленте, однако режиссер вырезал ее роль полностью, поскольку она не вписалась в общую концепцию.

Встречаясь в гримерке, молодая и опытная артистки общались в странных тонах. Знаменитость делала жесткие указания, а Гузеева не могла ей даже противостоять, поскольку испытывала жуткий страх и трепет перед знаменитостью того времени.

«Как ты говоришь твоя фамилия? Гузеева? Поменяй фамилию, всю жизнь будешь на «Узбекфильме» сниматься. Потом она гримеру моему сказала: «У этой девочки мало русскости, брови у нее убери». Я не имела права голоса. <…> И моя гример-художник взяла гидроперит и перекрасила мне брови: мои черные соболиные в рыжий цвет. <…> Еще она сказала: «Вот смотри, я худая, а у меня круглые щечки». А у меня самой были впалые скулы, западные актрисы зубы вырывали (добиться такого эффекта). И она сказала: «Замажьте», — удивила рассказом Гузеева.

Ведущая попросила прощения у Гурченко, если она слышит ее. И подчеркнула, что в любом случае такие эпизоды жизни закаляют людей.