Костомаров — о том, как 10 лет назад чуть не потерял Домнину: влюбилась в другого на шоу «Ледниковый период»

В 2023 году на долю семьи Романа Костомарова выпало немало сложных испытаний. Напомним, в январе спортсмену стало плохо, его доставили в больницу с подозрением на воспаление легких. Все оказалось очень серьезно. Вскоре Романа перевели в инфекционную больницу в Коммунарке, где он провел около 6 месяцев.

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Много раз жизнь фигуриста буквально «висела на волоске». Из-за развившегося сепсиса Костомарову ампутировали руки и ноги. Но благодаря медикам и силе воли Роман справился и теперь вдохновляет тысячи людей, которые тоже оказались в непростой ситуации.

Все это время рядом со спортсменом находилась его любящая супруга Оксана Домнина. Она и сейчас помогает мужу с реабилитацией. Однако в паре не всегда царила идиллия.

Несколько лет тому назад Оксана пыталась уйти от Романа к другому мужчине. Подробности этой истории рассказал сам Костомаров в студии программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

События развивались в 2013 году. Костомаров и Домнина на тот момент еще не были женаты. Оксана участвовала в шоу «Ледниковый период». И случилось так, что фигуристка влюбилась в своего партнера по проекту — актера Владимира Яглыча.

Все завертелось очень быстро. Домнина всерьез хотела построить семью с новым возлюбленным. Она ничего не пыталась скрывать, просто в какой-то момент ушла от Романа.

«Она ушла не прячась, не втихую», — рассказал Костомаров.

Но фигурист не готов был поставить точку. Он сделал все, чтобы вернуть свою любимую. Молодые люди поженились в апреле 2014 года и с тех пор уже не расставались.

Источник: шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион»