Лера Кудрявцева принесла публичные извинения мужу после шалостей с Маратом Башаровым

Телеведущая Лера Кудрявцева и актер Марат Башаров позволили себе пошалить в эфире НТВ.

Марат Башаров пришел в студию программы НТВ «Звезды сошлись», которую ведет Лера Кудрявцева. Актер зачем-то сообщил, что любит огромные кровати king size. Марат Башаров рассказал, что однажды в номере отеля у него было ложе размером четыре на четыре метра.

После этих слов Лера Кудрявцева предложила Марату Башарову прилечь на кровать, установленную в студии программы.

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