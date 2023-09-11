Лера Кудрявцева принесла публичные извинения мужу после шалостей с Маратом Башаровым

Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press

Телеведущая Лера Кудрявцева и актер Марат Башаров зажгли в эфире НТВ.

Телеведущая Лера Кудрявцева и актер Марат Башаров позволили себе пошалить в эфире НТВ.

Марат Башаров пришел в студию программы НТВ «Звезды сошлись», которую ведет Лера Кудрявцева. Актер зачем-то сообщил, что любит огромные кровати king size. Марат Башаров рассказал, что однажды в номере отеля у него было ложе размером четыре на четыре метра.

После этих слов Лера Кудрявцева предложила Марату Башарову прилечь на кровать, установленную в студии программы.

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Лера Кудрявцева и Марат Башаров. Фото: кадр программы

Лера Кудрявцева на публике нежно прильнула к Марату Башарову, но потом вдруг вспомнила, что она все-таки замужняя женщина. Лера Кудрявцева немедленно обратилась к мужу со словами извинения. Правда, сделала это в своей манере. Лаконично и резко.

«Макаров, прости», — обратилась Лера Кудрявцева к мужу с экрана.

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