Лера Кудрявцева принесла публичные извинения мужу после шалостей с Маратом Башаровым

Телеведущая Лера Кудрявцева и актер Марат Башаров позволили себе пошалить в эфире НТВ.
Марат Башаров пришел в студию программы НТВ «Звезды сошлись», которую ведет Лера Кудрявцева. Актер зачем-то сообщил, что любит огромные кровати king size. Марат Башаров рассказал, что однажды в номере отеля у него было ложе размером четыре на четыре метра.
После этих слов Лера Кудрявцева предложила Марату Башарову прилечь на кровать, установленную в студии программы.
Лера Кудрявцева и Марат Башаров. Фото: кадр программы
Лера Кудрявцева на публике нежно прильнула к Марату Башарову, но потом вдруг вспомнила, что она все-таки замужняя женщина. Лера Кудрявцева немедленно обратилась к мужу со словами извинения. Правда, сделала это в своей манере. Лаконично и резко.
«Макаров, прости», — обратилась Лера Кудрявцева к мужу с экрана.