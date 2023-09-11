«Капитан Америка» Крис Эванс женился: пошел под венец с 26-летней актрисой Альбой Баптистой

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Скромная церемония прошла на этих выходных в доме пары в Массачусетсе. Среди гостей были замечены «Мстители» Роберт Дауни-мл., Крис Хемсворт и Джереми Реннер.

Их на торжестве попросили подписать договор о неразглашении деталей свадьбы и сдать свои мобильные телефоны, чтобы ничего не просочилось в СМИ.

Крис Эванс тщательно скрывает свою личную жизнь, из-за чего она обрастает слухами и домыслами. Об их помолвке инсайдеры говорили еще в феврале.

Тогда они утверждали, что Эванс давно бы отправился под венец с Баптистой, да, дескать, ему мешает некая женщина, которая якобы в 2019 году родила ему ребенка.

Правда это или просто досужие сплетни, точно сказать невозможно, ведь Крис Эванс не любит афишировать свои любовные похождения. Вместе с тем, наследника американской звезды никогда рядом не видели. Как это может быть возможно, если все правда? Непонятно.

Отметим, Эванс ранее говорил о том, что он не столько скрывает свою личную жизнь, сколько ее просто не существует, он полностью отдает себя любимой работе в кино, о которой мечтал еще с детства.

За двадцать лет карьеры в кино Крис встречался с тремя американскими актрисами, и между этими романами были достаточно солидные временные промежутки. После завершения отношений с Дженни Слейт в 2018 году артист долго считался одиночкой.

Источник: Daily Mail