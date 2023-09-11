Волочкова схватилась за веник — сама подмела всю сцену: в конце распласталась в шпагате

Анастасия Волочкова удивила поклонников, когда сама взялась подметать пол веником на сцене. Бывшая прима-балерина Большого театра проделала это с присущей ей грацией. Легкий наклон, пару взмахов и веник тут же пустился в пляс в руках артистки балета.
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В конце Анастасия Волочкова еще и на шпагат приземлилась, восхитив фанатов природной растяжкой.
«Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам! Мера моего шпагата пригодится и в проклейке танцевального покрытия», — пошутила Волочкова.
«Молодец!», «Ничто человеческое нам не чуждо!», «Отлично! Так держать», «Хвалим! Без пафоса», «Очень даже хорошо», «Ну а что такого?», «Прима-балерина и пол метет, это сильно», — пишут фолловеры.