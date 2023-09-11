Волочкова схватилась за веник — сама подмела всю сцену: в конце распласталась в шпагате

Анастасия Волочкова удивила поклонников, когда сама взялась подметать пол веником на сцене. Бывшая прима-балерина Большого театра проделала это с присущей ей грацией. Легкий наклон, пару взмахов и веник тут же пустился в пляс в руках артистки балета.

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В конце Анастасия Волочкова еще и на шпагат приземлилась, восхитив фанатов природной растяжкой.