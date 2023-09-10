«Я заплатила большие деньги, но больше не покажу себя»: изуродовавшая свое лицо Вика Боня сделала заявление

Бывшей участнице «Дома-2», светской львице Виктории Боне в конце ноября исполнится 44 года. Ожидая наступления зрелого возраста, Вика Боня решилась на изменения в лице. Но что-то пошло не так.

После хирургических вмешательств даже преданные фанаты перестали узнавать Боню, а те, кто видел снимки «переделанной» Виктории Бони, не могли сдержать эмоций.

Вика Боня обиделась на насмешки в Сети, главное темой которых стали подозрения в том, что коррективы в лицо звезда реалити-шоу внесла по бартеру. Поэтому и результат такой ужасный. Боня в ответ заявила, что просто хотела быть честной и открытой со всеми. Но после критики не будет больше показывать свое лицо, пока оно не придет в полный порядок.

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