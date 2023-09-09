Виктория Боня после пластики стала неузнаваемой: «Нос так сильно изменился?»

Экс-звезда шоу «Дом-2» Виктория Боня в конце лета отправилась в США, чтобы лечь под нож звездного хирурга – ей понадобилось новое лицо. Знаменитость полностью доверилась эскулапу, который оперировал Кендалл Дженнер и Беллу Хадид, заплатив порядка 24 млн долларов.

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А еще Виктория получила увеличенные губы, а также, по наблюдениям подписчиков, еще и уменьшенный нос. Более того, теперь из-за преобразований внешности Боню просто-напросто не узнают на улицах. Об этом пожаловалась сама девушка в Сети.

«Ко мне подошла девушка, которая узнала мою кепку, а меня — нет. А если вдруг меня люди перестанут узнавать? Ребят, у меня что, нос так сильно изменился? Знаю, нужно время, но когда люди не узнают тебя, но узнают твои кепки, немножко странно. Не знаю, смеяться или плакать», - запереживала звезда.

Боня отрицает какую-либо пластику носа, уверяя, что это все отек. И настраивается на то, что проходить он будет долго. Показывать себя звезда пока не торопится и прячется под кепкой и очками.