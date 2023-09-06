Поклонники рты раскрыли, когда увидели фото взрослого сына Баскова: натуральный блондин

Личная жизнь Николая Баскова последние годы покрыта мраком. Народный артист не скрывает от публики только совей кошки с котятами. Но, конечно же, поклонникам этого мало.

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Почитатели музыканта жаждут узнать не только кого любит артист, с кем встречается, живет, но и что стало с его сыном Брониславом. Напомним, наследник родился у Николая Баскова в браке со Светланой Шпигель, дочерью экс-продюсера звезды Бориса Шпигеля в 2006 году.

Их брак просуществовал всего два года, после чего народному артисту было запрещено видеться с сыном. Фактически Бронислав теперь считает отцом своего отчима Вячеслав Соболева.

Недавно в Сеть просочилось фото красивого молодого парня по имени Бронислав Басков, что вызвало горячие споры среди поклонников. Натуральный блондин поразительно похож на Николая Баскова, к тому строит музыкальную карьеру на российской сцене.

Многие были уверены, что это сын народного артиста. Однако, как оказалось, молодой Басков не имеет никакого отношения к именитому артисту. Он является сиротой и, скорее всего, решил взять яркий псевдоним, чтобы подогреть к себе интерес публики.

Настоящий же сын Николая Баскова Бронислав уже давно покинул Россию вместе с матерью и вряд ли вернется на родину, чтобы запеть, как его родной отец.

Источник: popcake.tv