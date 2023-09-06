Превратилась в свалку: родственники забросили памятник Вицину — табличка покосилась

Звезда фильма «Кавказская пленница» Георгий Вицин покоится на Ваганьковском кладбище в центре Москвы. Однако могила актера выглядит не очень презентабельно — табличка покосилась, а возле памятника разбросаны старые искусственные цветы.

«Все выглядит очень сиротливо, как будто превратилось в свалку. Насколько я знаю, администрация разыскивает родственников артиста, чтобы они убрались на его могиле», — заявила поклонница Вицина.