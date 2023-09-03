«Волшебное событие в нашей семье»: 51-летний актер Александр Носик впервые стал отцом — показал фото младенца

Александр Носик. Фото: Global Look Press

Известный актер Александр Носик поделился прекрасной новостью с поклонниками.

Звезда сериалов «Тайны следствия», «Возвращение Мухтара» и других 51-летний Александр Носик впервые стал отцом. У актера и его супруги родилась дочь.

О радостном событии Александр Носик эмоционально сообщил в микроблоге.

«Произошло удивительное, чудное, волшебное событие в нашей семье - на свет появился маленький, но такое большой, такой очаровательный и важный человечек! Это счастье, когда от счастья рождается счастье! Девочка! Больше никаких подробностей», - написал Александр Носик.

Публикацию он сопроводил снимком младенца, в кадре видны розовые нежные пяточки. Но нельзя утверждать, что это фото новорожденной дочери Александра Носика. Актер вполне мог опубликовать снимок из Интернета для привлечения внимания.

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Александр Носик показал фото младенца. Фото: соцсети

Напомним, Александр Носик впервые женился официально в сорокалетнем возрасте. С юристом Ольгой фон Зингер он прожил в браке шесть лет, пара распалась в 2017-м году. А в 2020-м Александр Носик вышел в свет с незнакомкой, которую СМИ назвали его женой. На безымянных пальцах Носика и его спутницы были видны обручальные колечки.

Судя по всему, дочь появилась на свет именно в этом браке Александра Носика.

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