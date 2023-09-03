«Волшебное событие в нашей семье»: 51-летний актер Александр Носик впервые стал отцом — показал фото младенца

Напомним, Александр Носик впервые женился официально в сорокалетнем возрасте. С юристом Ольгой фон Зингер он прожил в браке шесть лет, пара распалась в 2017-м году. А в 2020-м Александр Носик вышел в свет с незнакомкой, которую СМИ назвали его женой. На безымянных пальцах Носика и его спутницы были видны обручальные колечки.

Судя по всему, дочь появилась на свет именно в этом браке Александра Носика.