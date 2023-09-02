Подруга Алексея Янина: «Лешиной маме утром позвонили из «Склифа», сказали, что он умер, а вечером – что жив. Какие-то нелюди»

В эту субботу, 2 сентября, утром было сообщено о смерти сорокалетнего актера Алексея Янина. Уточнялось, что он скончался от последствий инсульта, который перенес еще в 2015-м году.

Но к вечеру того же дня, 2 сентября, стало известно, что Алексей Янин жив и находится в реанимации клиники имени Склифасовского. Сообщение о его смерти оказалось ошибкой. Вот только чьей? Первой об ошибке сообщила жена Алексея Янина Дарья Клюшникова. Она сначала заявила, что родные узнали о смерти Алексея Янина от сотрудников клиники имени Склифасовского, а позже рассказала, что и ей, и родителями Янина звонили из ритуального агентства.

Актриса и подруга Алексея Янина Анна Тараторкина обвинила в ошибке специалистов клиники, утверждая, что подобное в этом медучреждении случалось и ранее.

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