Названо имя новой Примадонны в России

Алла Пугачева уже больше года не живет в России. Певица уехала вместе с мужем и детьми в Израиль в сложное для нашей страны время.

Количество поклонников, соответственно, у Пугачевой в России сильно поубавилось. Люди не смогли понять поступок певицы и пожелали ей больше не возвращаться.

А новой Примадонной коллеги по шоу-бизнесу предлагают провозгласить Анну Асти.

«Полагаю, что она подходит больше всего к этому статусу. И это новая школа молодых и талантливых. Выпускает хит за хитом, у нее сильный потенциал», - заявил певец ISHAY.

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