«Уже несколько месяцев бьемся»: Максим Галкин* пожаловался на отмену концертов в Казахстане — бессильна даже Алла Пугачева

Шоумен Максим Галкин * и муж именитой певицы Аллы Пугачевой последние полтора года зарабатывает на жизнь гастролями по всему миру. В микроблоге Максим Галкин* показывает отчеты со своих концертов в разных странах, демонстрируя, как его тепло принимают.

Но, правда, не везде. Как поплакался Максим Галкин* в микроблоге, он не может приехать в Казахстан. Там его выступления отменяют.