«Уже несколько месяцев бьемся»: Максим Галкин* пожаловался на отмену концертов в Казахстане — бессильна даже Алла Пугачева

Шоумен Максим Галкин * и муж именитой певицы Аллы Пугачевой последние полтора года зарабатывает на жизнь гастролями по всему миру. В микроблоге Максим Галкин* показывает отчеты со своих концертов в разных странах, демонстрируя, как его тепло принимают.
Но, правда, не везде. Как поплакался Максим Галкин* в микроблоге, он не может приехать в Казахстан. Там его выступления отменяют.
«Я и мои организаторы уже несколько месяцев бьемся за проведение концертов в Астане и Алма-Ате. Поначалу все было прекрасно, начали продаваться билеты. Все замечательно. А потом пошло-поехало, какие-то причины, препоны», — посетовал Максим Галкин*.
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В этой ситуации оказались бессильными даже связи именитой супруги шоумена Аллы Пугачевой. В финале своего спича Максим Галкин* все-таки выразил надежду на встречу с поклонниками из Казахстана.
«Я обожаю Казахстан и публику в Казахстане. Я обязательно когда-нибудь приеду в Казахстан, но, видимо, не в этот раз», — заключил Максим Галкин*.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Максим Галкин* записал видеообращение об отмене концертов в Казахстане. Фото: скрин соцсети