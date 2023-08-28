Меган Маркл возобновит карьеру в кино и будет претендовать на «Оскар»

Герцогиня Сассекская Меган Маркл долгое время пыталась жить по правилам британской королевской семьи, в которую вошла после замужества на принце Гарри. Однако сейчас отношения со всеми королевскими особами у бывшей актрисы крайне натянуты. И это, мягко говоря.

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Поэтому Меган Маркл решила вернуться в кино и возобновить свою артистическую карьеру.

Бунтарка уже перешла от разговоров к конкретным действиям и активно ведет переговоры с различными режиссерами.

«Она думает, что в будущем ее ждет Оскар», — сказал инсайдер Life & Style Magazine.

Издание сообщает, что различные предложения от постановщиков ей поступали давно. И предлагаемые Меган Маркл гонорары могли вскружить голову любому.

Однако герцогиня каждый раз оказывалась от этой работы ради своего мужа принца Гарри. Сейчас Меган поняла, что назад дороги в королевскую семью нет. И уже больше не делает ставку на их доброе расположение, отказываясь от ролей.

Источник сообщил, что принц Гарри поддерживает свою жену в этом начинании. Он верит, что супруга построит карьеру мечты и добьется в этой области высочайших наград.

Отметим, что Меган Маркл даже думала о том, чтобы сняться в кино вместе с супругом. Впрочем, принц Гарри отверг это предложение, считая, что он не самый лучший актер. Инсайдер Life & Style Magazine заявил, что герцог опасается насмешек в его сторону и пока просто помогает с продвижением своей любимой женщины.