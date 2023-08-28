«У них была договоренность о сотрудничестве. Спали они не вместе»: бывший стилист Пугачевой раскрыл правду о ее браке с Киркоровым

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Работавший с Аллой Пугачевой Джордж Ровалс сделал скандальное заявление.

Стилист по прическам Джордж Ровалс был представлен Алле Пугачевой и сотрудничал с Примадонной в те годы, когда она официально была замужем за поп-королем Филиппом Киркоровым.

По словам стилиста, мужем и женой в обычном понимании звезды Киркоров и Пугачева никогда не были. Их союз строился на договоре и приносил дивиденды.

«У них была договоренность о сотрудничестве. Спали они не вместе», — рассказал Джордж Ровалс.

Стилист заявил, что знает об этом от самой Примадонны. Та нередко откровенничала с парикмахером.

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«Мы — парикмахеры — все секреты знаем. Женщины зачем приходят в салон красоты? Не для того, чтобы покраситься или причесаться. Они идут в салон красоты, чтобы поделиться своими проблемами, сбросить негативную энергетику. Мы для них как психологи. Но Алла, кстати, никогда особо не жаловалась», — поделился Джордж Ровалс.

По материалам prozvezd.info

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