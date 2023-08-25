Неважно сколько «Грэмми»: фанаты пришли в восторг, заметив Билли Айлиш в самолете эконом-класса

Статус суперзвезды, обладательницы «Грэмми» и «Оскара» не мешает Билли Айлиш оставаться простой девчонкой. Недавно в TikTok стал вирусным ролик одного из ее фанатов, который случайно заснял певицу на борту самолета эконом-класса.

21-летняя артистка села на самый обычный рейс «Брюссельских авиалиний» и сняла себя для «сториз» в оригинальной шляпе. Поклонник увидел это фото, а затем понял, что рядом с ним сидит девушка в точно таком же головном уборе. Он снял певицу на видео и выложил это в социальную сеть, не веря тому, что летит в одном салоне с суперзвездой.

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Фанаты Билли оставили под роликом множество восхищенных комментариев.

«О боже, она такая скромная сидит в экономе!»

«Они с Финнеасом сказали, что у них никогда не будет частного самолета».