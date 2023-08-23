Кто в итоге будет жить в шикарном особняке Инны Чуриковой за 300 миллионов рублей - не родственники

Актриса Инна Чурикова ушла из жизни в январе 2023 года. В итоге все наследство досталось мужу артистки Глебу Панфилову и сыну Ивану.

Речь идет о шикарном особняке Чуриковой в Подмосковье за 300 миллионов рублей и квартирах в Москве. При этом родственники артистки решили устроить в загородном доме музей.

То есть пока никто там жить не планирует. Ожидается, что в ближайшем будущем поклонники смогут туда приехать и прикоснуться к личным вещам актрисы.

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