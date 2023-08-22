Роман Костомаров вышел на лед впервые после ампутации стоп: душераздирающее видео

По Сети мгновенно разлетелось видео с участием прославленных фигуристов — супругов Романа Костомарова и Оксаны Домниной.

Роман Костомаров, перенесший зимой этого года ампутацию стоп, впервые вышел на лед. Правда, пока без коньков. Но от этого событие не стало менее грандиозным, а зрелище — менее прекрасным, трогательным и душераздирающим одновременно.

Роман Костомаров появился на льду во время шоу в Сочи. Спортсмен вышел к публике после выступления его жены Оксаны Домниной. Под бурные аплодисменты Роман Костомаров прошагал по льду, подошел к Оксане и обнял ее.

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