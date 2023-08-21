Нет денег! Милохин умоляет вернуть его в «Ледниковый период»

Уехавший из России Даня Милохин умоляет Первый канал вернуть его в популярное шоу «Ледниковый период». По его словам, он хотел бы возобновить тренировки на льду в ближайшее время.

«Я мечтаю вернуться в «Ледниковый период», который научил меня дисциплине», — заявил он.

При этом Милохин не напомнил, как в прошлом году он скандально покинул проект, заявив, что устал. Тогда блогер подставил продюсеров шоу и свою напарницу Евгению Медведеву.

Поклонники предположили, что с деньгами у тиктокера настолько все плохо, что он уже не знает, что и сделать.

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