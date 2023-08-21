«Это их дела»: отец покойной Жанны Фриске сделал признание о новой семье Дмитрия Шепелева

Отец ныне покойной певицы Жанны Фриске Владимир Фриске заявил, что его совершенно не волнует, что происходит в семье неудавшегося зятя Дмитрия Шепелева. Между тем, телеведущий счастлив в отношениях с новой избранницей Катей Тулуповой, которая подарила ему еще одного сына, Тихона.
«Меня это не интересует. Я даже жену его не видел. Это их дела. Пусть они там хоть женятся-переженятся. Мне по барабану. Меня интересует только Платон, которого у нас отобрали. Мы с женой его очень долго ждали, но быстро потеряли», — поделился Владимир Фриске.
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Напомним, родители Жанны Фриске были лишены возможности общаться с внуком Платоном восемь лет назад, почти сразу после того, как потеряли дочь.
Судиться с Шепелевым, отнявшим внука у бабушки с дедушкой, которые воспитывали его с рождения, Владимир Фриске и его жена не хотят, боятся, что это может навредить Платону. Они просто ждут, когда мальчик вырастет и сам придет к ним.
«Если на суде у Платона бы спросили, хочет ли он быть с бабушкой и дедушкой, а он ответил бы: «Я их не знаю» или еще что-то подобное, я бы этого точно не выдержал. Да и повлияло бы это на психику ребенка. Я этого процесса очень боюсь. Боюсь, что на эмоциях могу что-то натворить», — добавил Владимир Фриске.
По материалам prozvezd.info