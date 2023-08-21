«Это их дела»: отец покойной Жанны Фриске сделал признание о новой семье Дмитрия Шепелева

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Напомним, родители Жанны Фриске были лишены возможности общаться с внуком Платоном восемь лет назад, почти сразу после того, как потеряли дочь.

Судиться с Шепелевым, отнявшим внука у бабушки с дедушкой, которые воспитывали его с рождения, Владимир Фриске и его жена не хотят, боятся, что это может навредить Платону. Они просто ждут, когда мальчик вырастет и сам придет к ним.