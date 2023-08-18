Яркие волосы и черные губы: как сейчас выглядит дочь Леонида Якубовича

У бессменного ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича подрастает дочь Варвара. Девушке сейчас 26 лет, она окончила МГИМО — факультет международной журналистики.
Варвара — творческая личность. Она часто меняет цвет волос и красит губы в черный цвет. Работает по профессии, в одном из информационных агентств.
Варвара — третья по счету. Фото: соцсети
Недавно стало известно, что Варвара хочет стать певицей. Девушка записывает песни, которые, возможно, войдут в ротации популярных радиостанций.
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