Яркие волосы и черные губы: как сейчас выглядит дочь Леонида Якубовича

Леонид Якубович. Фото: Global Look Press

Девушка занимается музыкой.

У бессменного ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича подрастает дочь Варвара. Девушке сейчас 26 лет, она окончила МГИМО — факультет международной журналистики.

Варвара — творческая личность. Она часто меняет цвет волос и красит губы в черный цвет. Работает по профессии, в одном из информационных агентств.

Варвара — третья по счету. Фото: соцсети

Недавно стало известно, что Варвара хочет стать певицей. Девушка записывает песни, которые, возможно, войдут в ротации популярных радиостанций.

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