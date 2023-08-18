Яркие волосы и черные губы: как сейчас выглядит дочь Леонида Якубовича

У бессменного ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича подрастает дочь Варвара. Девушке сейчас 26 лет, она окончила МГИМО — факультет международной журналистики.

Варвара — творческая личность. Она часто меняет цвет волос и красит губы в черный цвет. Работает по профессии, в одном из информационных агентств.