«Саша осознавала проблему»: как старшая дочь певицы МакSим отреагировала на ее алкоголизм

Певица МакSим рассказала о том, как ее дочки перенесли ее зависимость и публичное признание в алкоголизме.

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Артистка сказала, что младшая наследница Маша (ей 8 лет) была по возможности ограждена от информационных потоков и потому особо не догадывается о проблемах мамы.

А вот Саше уже 14 лет, ее тут ограничить невозможно. Она все сама видела и понимала, что происходит с родительницей.

«Саша осознавала проблему, пыталась не разговаривать со мной. Я при этом ей всегда повторяла — главное, чтобы тебе это не стало интересно. Когда отправилась лечиться, дочь меня поддержала, придала уверенности, что у меня все получится», — поделилась МакSим.

Певица не стала выступать в соцсетях из клиники, пока не поговорила с дочкой. Та заверила, что ей безразлично, как на это отреагируют ее одноклассники и учителя. Для подростка было важнее состояние матери.

Источник: starhit.ru.