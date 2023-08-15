В соцсети Светлана выложила кадр, на котором держит ребенка на руках. Мальчик уже был довольно большой. Его лицо она пока скрывает. Он был облачен в джинсы и джемпер.

«А полгода назад у нас родился сын. Петр Сергеевич Харченко. Поздравляйте», — заявила бизнесвумен.

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