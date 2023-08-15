Светлана Бондарчук уже давно стала известной персоной. После развода с Федором Бондарчуком она вышла замуж за Сергея Харченко. При этом ей уже было 50 лет. Никто не ожидал, что светская львица решится снова стать мамой уже в таком зрелом возрасте. 15 августа она сообщила, что у нее растет сын Петр, который появился на свет полгода назад.
В соцсети Светлана выложила кадр, на котором держит ребенка на руках. Мальчик уже был довольно большой. Его лицо она пока скрывает. Он был облачен в джинсы и джемпер.
«А полгода назад у нас родился сын. Петр Сергеевич Харченко. Поздравляйте», — заявила бизнесвумен.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Светлана Бондарчук с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники были ошарашены. 54-летнюю звезду стали поздравлять. «Слезы счастья за вас», — отметила Наталья Подольская. «Какое счастье», — присоединилась Янина Студилина. К слову, Бондарчук не видели с округлившимся животом. Многие решили, что она воспользовалась суррогатным материнством. Однако пока Светлана не делится подробностями.
Напомним, у нее есть взрослый сын Сергей Бондарчук и дочь Варвара Бондарчук от первого брака. Светская львица давно стала бабушкой.