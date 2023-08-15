Талызина сообщила про страшные мучения, которые ждут Пугачеву: «Это чувство, как червяк, будет есть»

Актриса Валентина Талызина прошлась по уехавшей из страны Алле Пугачевой. Уже полтора года Примадонна живет в Израиле, на лето приехала в Юрмалу. Вместе с ней ее семья — муж-иноагент и двойняшки Лиза и Гарри. Певицу Талызина назвала нехорошей, бессовестной за позицию. И каждый ее выход в свет окутан ложью.

«Живет во лжи с этим белым париком… У Аллы-певицы голос был… Ей был дан голос. А она так себя вела, что голос этот у нее забрали… И сейчас кто она?» — поражается актриса.

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Валентина Илларионовна даже посочувствовала ей и другим таким же покинувшим родину. Впереди их ждет страшное мучение.

«Они не знают одного чувства, которое есть у человека. Такое тайное-тайное чувство, оно как червяк будет есть человека. Это ностальгия. Они всегда будут помнить, где они родились, и всегда доказывать себе, что они правильно сделали, что уехали. И не докажут никогда», — убеждена Талызина.

По материалам YouTube-шоу «Эмпатия Манучи»