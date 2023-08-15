«У Пугачевой папку звали Борух»: Валентина Талызина разоблачила Примадонну

Сбежавшая из России Алла Пугачева потеряла не только родину и семейное гнездо, но и любовь публики, уважение коллег. Актриса Валентина Талызина в новом интервью призналась, что певица ей никогда не импонировала. Поскольку та из кожи вон лезла, чтобы снискать любовь публики, шла на разные ухищрения и обманы. И раскрыла главную ложь жизни Примадонны.

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Оказалось, что Пугачева сменила отчество. Все ее знают как Аллу Борисовну, но на самом деле, она никакая не Борисовна, заявила Талызина.

«У Пугачевой папку звали Борух. Борух! А она не холопка и не раба. Переименовала папку в Бориску. Бориска — славянское имя. Алла не Боруховна, а Алла Борисовна. А? Не раба и не холопка. Русской захотела быть», — выдала Валентина Илларионовна.

По материалам YouTube-шоу "Эмпатия Манучи"