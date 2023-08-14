49-летний солист «Непары» Александр Шоуа в третий раз стал отцом

Известный исполнитель, солист группы «Непара», 49-летний Александр Шоуа вновь стал отцом. На этот раз на свет появился сын. Малыш стал третьим по счету ребенком Александра Шоуа, и вторым совместным у Александра и его супруги Натальи. Первенцем пары стала девочка. Плюс у Александра Шоуа есть взрослая дочь от первого брака.

О радостном событии в семье Шоуа в Сети сообщили коллеги музыканта, поздравив его с прибавлением.