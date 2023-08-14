49-летний солист «Непары» Александр Шоуа в третий раз стал отцом

Известный исполнитель, солист группы «Непара», 49-летний Александр Шоуа вновь стал отцом. На этот раз на свет появился сын. Малыш стал третьим по счету ребенком Александра Шоуа, и вторым совместным у Александра и его супруги Натальи. Первенцем пары стала девочка. Плюс у Александра Шоуа есть взрослая дочь от первого брака.
О радостном событии в семье Шоуа в Сети сообщили коллеги музыканта, поздравив его с прибавлением.
«Поздравляем с рождением сына!» — написали в Сети под фото новоиспеченного отца.
Александр Шоуа с женой и дочкой. Фото: соцсети
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Напомним, о том, что у Александра Шоуа и его жены ожидается прибавление, стало известно еще в конце апреля. Супруга артиста тогда сама откровенно рассказала о своей беременности и о том, что готовится подарить мужу наследника к юбилею. 26 декабря этого года Александр Шоуа отметит свое 50-летие.