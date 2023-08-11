О разводе певицы Алсу с мужем высказался ее директор

Певица Алсу не так давно стала появляться одна на светских мероприятиях, в родную деревню с дочками и сыном она тоже отправилась без мужа. Упорно ползут слухи, что звезда развелась с мужем Яном Абрамовым, от которого родила троих детей.
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Сама артистка не комментирует личное, но в ее соцсетях то и дело появляются тексты о неких сложных временах. На недавний концерт Леонида Агутина она тоже пришла без сопровождения супруга.
Тем временем, журналисты поинтересовались у директора певицы, Сергея Фадеева, что у звезды с мужем на самом деле.
«Никакого разлада не произошло, но я это не комментирую. На концерте Агутина меня не было, поэтому я не знаю, она была с кольцом или без кольца. Я за этим не слежу. Я думаю, кроме ее самой или ее супруга вряд ли кто-то вам даст комментарий, который касается их личной жизни. Поверьте, там все в порядке», — высказался многословно менеджер звезды.
По материалам сайта Газета.ру