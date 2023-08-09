Отец Фриске: «Мы привязывали Жанну к кровати, такие у нее были ломки»

Отец Жанны Фриске Владимир признался, что его дочь очень тяжело уходила из-за онкологического заболевания. По его словам, у певицы были серьезные приступы от боли и врачи даже просили их привязывать ее к кровати.

«Нам сказали: если не будете привязывать, она может сломать себе позвоночник. Так сильно крутило. Потом проходит приступ. Она теряла сознание перед этим», - заявил он.

Владимир Фриске также уточнил, что на лечение Жанны ушло более одного миллиона долларов. Но чуда, к сожалению, не произошло.

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