Алсу привезла повзрослевших дочек и шестилетнего сына в родную деревню в Башкортостане: Рафаэль уже совсем большой

«Место силы! Башкортостан, деревня Уяндык! Здесь родился мой папа, здесь прошло мое детство, на этой святой земле похоронены мои бабушка, дедушка, близкие родственники.

Впервые за много лет мы приехали сюда с Сафиной, Микеллой и Рафаэльчиком. Дети были в восторге, мы словно зарядились энергией счастья!

В моем детстве Уяндык выглядел совсем по-другому. Обычная бедная деревня. Папа окончил школу в соседнем селе Андреевке (куда ходил пешком 5 км каждый день через лес с 5 лет) в 15 лет и с мешком картошки уехал в Уфу поступать в нефтяной институт…

Он выполнил свое обещание и много лет спустя, как только у него появилась возможность, построил здесь мечеть «Холида», которая носит имя моей бабушки, заасфальтировал дорогу, помог людям построить кирпичные дома, создал рабочие места, в Андреевке восстановил церковь, построил большую красивую школу (на месте старой), отреставрировал больницу... Благодарность и любовь местных жителей я, мои братья, родственники, дети чувствуем до сих пор. Корни, истоки, родная земля — это так важно, понимаешь только с возрастом, наверное», — написала Алсу.