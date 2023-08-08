«Космическая женщина!»: Пересильд в вишневом монокини с бюстье вальяжно возлежала на лужайке — ножки бесконечные

Юлия Пересильд поделилась в своем микроблоге свежим летним фото, позировав на газоне. Актриса вальяжно возлежала на лужайке, вытянувшись так, чтобы более эффектно показать свою совершенную фигуру. Юлия — дважды мама. При этом она может дать фору и более молодым актрисам. У нее нет ни грамма лишнего веса. Пересильд похвасталась тонкой талией и бесконечными ножками с ровным бронзовым загаром.
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Юлия Пересильд в вишневом монокини. Фото: личный архив
«Космическая женщина!», «Ох, как хороша! Просто красавица», «Такая стройная! Приятно взглянуть», «А мне она очень нравится! Яркая внешность, при этом простота», «Женственность во всем», «Ну как такую фигурку и не показывать», - пишут фолловеры.