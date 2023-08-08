Анна Асти собирается петь на мове: «Чтобы песня была с любовью к родине»

Экс-звезда дуэта Artik&Asti Анна Дзюба, которая сегодня строит успешную сольную карьеру в России под псевдонимом Анна Asti, изъявила желание петь на украинском языке. Уроженка города Черкассы призналась, что давно планирует это, в ходе «прямого эфира» в своем аккаунте в соцсетях.
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Исполнительница проговорилась, что ее команда в поиске подходящего материала, ей нужна особенная песня, которая бы раскрыла ее любовь к родной земле.
«Хочу ли я записать украинскую песню. На самом деле, очень хочу, мы тоже над этим работаем, пока еще не нашли подходящую песню, потому что мне хочется, чтобы эта песня была такая душа-душа прям невероятная, чтобы она ассоциировалась с моей любовью к родине, к той земле, с которой я на самом деле родом, которую я безумно люблю», - призналась артистка.