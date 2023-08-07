Лада Дэнс не может разговаривать по телефону: подробности о состоянии певицы после ДТП сообщил ее директор

У попавшей в серьезное ДТП певицы и актрисы Лады Дэнс начался отек мозга, и врачи запретили ей разговаривать по телефону. Именно этим и объясняется молчание артистки, встревожившее поклонников. Об этом рассказал и директор Лады Дэнс – Сергей Пудовкин.

«Лада пока не может разговаривать, врачи не разрешают, надеюсь завтра поговорить, врачи делают все возможное для улучшения ее состояния. Возможно, завтра будут и фотографии самой Лады», - приводит слова Сергея издание «МК».

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Директор артистки добавил, что пострадала и подруга Лады – хореограф Елена, с которой они вместе были в машине.