Лев Лещенко едва не упал на колени на прощании с Ириной Мирошниченко — еле шел

Российский певец Лев Лещенко приехал на прощание с Ириной Мирошниченко в МХТ имени Чехова в Москве. Артистку провожают там в последний путь в понедельник, 7 августа.

Лещенко заявил, что дружил с Мирошниченко, и недавно они отпраздновали ее 80-летие.

«Хочется прикоснуться к ней, стать на колени. Сегодня мы все стоим на коленях перед этой блистательной актрисой», — заявил он.

Лещенко был подавлен горем и еле шел. Артист тяжело переживает утрату.

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