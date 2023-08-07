Анна Нетребко подала в суд на Metropolitan Opera: хочет 360 тысяч долларов

Оперная певица Анна Нетребко 4 августа подала в суд Нью-Йорка на местный театр Metropolitan Opera. Звезда решила поквитаться с учреждением за отмененные в одностороннем порядке выступления и взыскать с него компенсацию в размере 360 тысяч долларов.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Дело в том, что в 2022 году театр отменил запланированные мероприятия Нетребко и приостановил сотрудничество на 2023-2024 годы, чем нарушил, по ее мнению, договор. Также в иске упомянута дискредитация по национальному признаку в ее адрес со стороны директора Metropolitan Opera Питера Гельба, сообщает Metropolitan Opera, сообщает Associated Press.