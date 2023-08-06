«Ситуация странная»: Лада Дэнс после страшного ДТП перестала выходить на связь — даже близкие не могут ей дозвониться

Приближенные Лады Дэнс бьют тревогу: обычно словоохотливая артистка вдруг перестала выходить на связь. Даже близкие не могут ей дозвониться, не говоря уже о представителях прессы.

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Таинственным молчанием исполнительница «Девочки-ночь» не на шутку напугала своего продюсера Сергея Пудовкина. Помощник звезды отмечает, что это первый раз, когда звезда игнорирует его сообщения.

«Я тоже не могу до Лады дозвониться. Ситуация достаточно странная, потому что она не выходит на связь и никак не реагирует. Раньше у нас такой ситуации не было. Мы достаточно оперативно всегда коммуницировали», — поделился Пудовкин с «МК».

Отметим, что в аварии Лада Дэнс получила серьезные травмы. У звезды диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб позвоночника. Столкновение машин было такой силы, что такси, в котором была артистка, вынесло на обочину, а сама певица не могла передвигаться самостоятельно: самолетом МЧС ее экстренно госпитализировали.

Ранее в Сети появились ужасающие кадры с места ДТП в Подольске, в котором пострадала Лада Дэнс.