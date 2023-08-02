Даже улыбка мамина: в Сети появилось новое видео подросшего сына Шепелева и покойной Фриске — Платон играет на гитаре

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске. Фото: Global Look Press

Десятилетний Платон Шепелев показал мастер-класс на электрогитаре, играет, как профессионал.

Сыну ныне покойной певицы Жанны Фриске от телеведущего Дмитрия Шепелева Платону в апреле этого года исполнилось десять лет.

Судя по всему, музыкальными талантами Платон пошел в свою маму. В микроблоге Платона Шепелева появилось новое видео, на котором запечатлено, как мастерски он играет на гитаре известную роковую композицию.

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«Свежий бамбяус! Slipknot #)&&)*%]•;₽/! Простите, папа не разрешает мне произносить ругательные слова», — подписал кадры Платон Шепелев.

Поклонники, увидев красавчика Платона, пришли в восторг и от его игры, и от того, как он похож на свою покойную маму Жанну Фриске.

«Молодец! Ну, как сильно на маму похож. Надо же», «Просто копия Жанны Фриске», «Даже улыбка мамина», — высказались в Сети.

Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платон. Фото: соцсети

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