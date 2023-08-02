Даже улыбка мамина: в Сети появилось новое видео подросшего сына Шепелева и покойной Фриске — Платон играет на гитаре

Сыну ныне покойной певицы Жанны Фриске от телеведущего Дмитрия Шепелева Платону в апреле этого года исполнилось десять лет.

Судя по всему, музыкальными талантами Платон пошел в свою маму. В микроблоге Платона Шепелева появилось новое видео, на котором запечатлено, как мастерски он играет на гитаре известную роковую композицию.

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